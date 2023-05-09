La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m de largo incrementa el radio de acción, aumenta la libertad de movimiento y facilita así el trabajo, especialmente en la limpieza de escaleras o en la limpieza interior de vehículos. La práctica prolongación de mangueras de aspiración es apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo de la gama Home & Garden.