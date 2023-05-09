Protección contra salpicaduras
La protección transparente contra salpicaduras para la limpiadora portátil protege al usuario y el entorno contra las salpicaduras de agua y se almacena cómodamente plegada en cuatro partes.
Es una maravilla ver cómo las gotas de agua resbalan por una bicicleta limpia que resplandece como si fuera nueva. No lo es tanto si nosotros mismos acabamos empapados. Para evitarlo, la extraordinaria limpiadora portátil OC 3 y todos los equipos sucesores incorporan una eficaz protección contra salpicaduras que protege al usuario y el entorno de una incómoda ducha. La protección es transparente para facilitar una mejor orientación durante la limpieza. Permite también una conexión rápida y sencilla con la pistola y ofrece la posibilidad de acoplar la boquilla de chorro plano o de chorro concentrado disponible. La protección contra salpicaduras flexible se pliega en cuatro partes permitiendo su cómodo almacenamiento en la caja de accesorios tras el uso. Esta protección contra salpicaduras no es compatible con limpiadoras de alta presión de las gamas K 2 a K 7.
Características y ventajas
Protección contra salpicaduras
- Protege de forma fiable al usuario y al entorno contra las salpicaduras de agua.
Material transparente
- Orientación mejorada durante la limpieza.
Dos pestañas
- Garantiza la conexión sencilla de la protección contra salpicaduras y la pistola.
Cuatro niveles plegables
- Fácil de almacenar en la caja de accesorios.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|136 x 100 x 100
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Zapatos / calzado de senderismo
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Mosquitera