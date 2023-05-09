Es una maravilla ver cómo las gotas de agua resbalan por una bicicleta limpia que resplandece como si fuera nueva. No lo es tanto si nosotros mismos acabamos empapados. Para evitarlo, la extraordinaria limpiadora portátil OC 3 y todos los equipos sucesores incorporan una eficaz protección contra salpicaduras que protege al usuario y el entorno de una incómoda ducha. La protección es transparente para facilitar una mejor orientación durante la limpieza. Permite también una conexión rápida y sencilla con la pistola y ofrece la posibilidad de acoplar la boquilla de chorro plano o de chorro concentrado disponible. La protección contra salpicaduras flexible se pliega en cuatro partes permitiendo su cómodo almacenamiento en la caja de accesorios tras el uso. Esta protección contra salpicaduras no es compatible con limpiadoras de alta presión de las gamas K 2 a K 7.