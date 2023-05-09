Protección contra salpicaduras, cepillo cilíndrico 500

Protección contra salpicaduras con unión de velcro para cepillo cilíndrico rotativo. Gracias a la lámina transparente, total visibilidad sobre el cepillo y, al mismo tiempo, protección frente a salpicaduras.

Protección contra salpicaduras con lámina transparente, que se coloca de forma sencilla directamente sobre el accionamiento del cepillo cilíndrico rotativo, permite una visibilidad total sobre el cepillo de limpieza y se cambia fácilmente con la unión de velcro. Además de evitar que el usuario se moje mientras limpia la fachada, la protección contra salpicaduras también permite obtener mejores resultados de limpieza, puesto que el agua se escurre por la fachada arrastrando las partículas de suciedad.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura de entrada (°C) 40
Peso con embalaje incluido (kg) 0,9
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Campos de aplicación
  • Ideal para la limpieza de fachadas y paneles solares
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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