El innovador recambio de cepillo de lavado de microfibra suave se fija con el cierre de autofijación en el disco del cepillo y puede lavarse por separado en la lavadora a una temperatura máxima de 60 °C. El recambio Car & Bike para el cepillo de lavado giratorio WB 130 es especialmente adecuado para la limpieza delicada de vehículos y motocicletas.