Recambio Home & Garden para WB 130
Para la limpieza en profundidad de superficies resistentes en el entorno de la casa: el recambio Home & Garden para el cepillo de lavado giratorio WB 130.
Elimina incluso la suciedad más resistente en cuestión de segundos: las cerdas negras del recambio Home & Garden para el cepillo de lavado giratorio WB 130 son más robustas que las transparentes del recambio universal. Ideal para la limpieza de superficies resistentes, como piedra, metal o plástico.
Características y ventajas
Cerdas negras y robustas
- Elimina fácilmente la suciedad más resistente.
Para superficies en el exterior de la casa
- Ideal para la limpieza de superficies resistentes, como piedra, metal y plástico.
Accesorios opcionales
- Mayor variedad de aplicaciones para el cepillo de lavado giratorio WB 130.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|113 x 113 x 46
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Puertas de garajes
- Cubiertas (p.ej. cocheras)
- Persianas/venecianas