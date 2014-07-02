Sistema para la aplicación de espuma Easy Foam con inyector de detergente

Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla de espuma para conectar al tubo pulverizador de alta presión einyector de detergente de alta presión con válvula dosificadora de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 1,5
Accesorios
Información General
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