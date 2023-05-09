Soporte para manguera y tubo pulverizador VA﻿

Soporte para manguera y tubo pulverizador para brindar un almacenamiento práctico y seguro de la manguera de alta presión o el tubo pulverizador en la pared. Este soporte para el montaje en pared es de acero inoxidable.

Soporte para manguera y tubo pulverizador para brindar un almacenamiento práctico y seguro de la manguera de alta presión o el tubo pulverizador en la pared. Este soporte para el montaje en pared es de acero inoxidable.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso con embalaje incluido (kg) 0,7
Información General
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Santo Domingo Oeste

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