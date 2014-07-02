Toallas de paño, delgadas

No sueltan pelusas, son potentes y muy resistentes: 5 paños pequeños de limpieza para suelos, fabricados en algodón de gran calidad.

No sueltan pelusas, son potentes y muy resistentes: Los 5 paños pequeños para suelos fabricados en algodón de gran calidad son ideales para su uso en combinación con la boquilla para suelos estándar de las limpiadoras de vapor de Kärcher. Basta con fijar, de manera muy simple, estos resistentes paños para vapor a la boquilla para suelos, y listo. Ideales para una limpieza potente de todos los suelos de baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.

Características y ventajas
Paño para suelos de tejido de algodón de alta calidad
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
  • Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 6,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 400 x 200 x 5
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Campos de aplicación
  • Suelos duros
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