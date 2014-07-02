Tobera especial para vehículos

Práctica herramienta para aspirar el coche. Para una limpieza rápida y sin esfuerzo, desde el salpicadero, hasta la zona de las esterillas y hasta el maletero.

Boquilla manual para el coche para una limpieza fácil y rápida del vehículo, desde el espacio para los pies hasta el maletero. Además, la boquilla se fija fácilmente al asa de la manguera de aspiración. Ya sea en las esterillas, en el asiento o los moldes del maletero, la boquilla se adapta perfectamente a la mano, es fácil de dirigir y lo deja todo limpio rápidamente.

Características y ventajas
De conducción manual
  • Fácil y práctico de utilizar
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 340 x 94 x 75
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Interior del vehículo
  • Taller
  • Tapicerías
Información General
Contacto

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Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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