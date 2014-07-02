Boquilla manual para el coche para una limpieza fácil y rápida del vehículo, desde el espacio para los pies hasta el maletero. Además, la boquilla se fija fácilmente al asa de la manguera de aspiración. Ya sea en las esterillas, en el asiento o los moldes del maletero, la boquilla se adapta perfectamente a la mano, es fácil de dirigir y lo deja todo limpio rápidamente.