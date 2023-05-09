Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2

Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Material Acero, cromado
Longitud (mm) 505
Color plata
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 505 x 40 x 40
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Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
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