Lanza pulverizadora

Para la conexión de la limpiadora de media presión Kärcher y de accesorios con conexión Quick Connect. Compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18.

La lanza pulverizadora conecta todos los modelos KHB y OC 6-18 y sus accesorios con conexión Quick Connect. Facilita un trabajo ergonómico y la distancia protege contra las salpicaduras de agua. La lanza pulverizadora es compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18. Para la aplicación se necesitan accesorios con conexión Quick Connect, por ejemplo, la MJ 24 Multi Jet.

Características y ventajas
Conexión de accesorios KHB y OC 6-18 de Kärcher con conexión Quick Connect
  • Trabajo ergonómico y amplia protección contra las salpicaduras de agua.
Código de colores en la conexión de bayoneta
  • Clara diferenciación de los accesorios de limpiadoras de alta presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 384 x 40 x 37
Información General
Contacto

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