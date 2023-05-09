Gracias al kit de limpieza VC, las tareas de limpieza resultan más sencillas y cómodas. Los accesorios permiten llegar fácilmente a los puntos de difícil acceso. El kit incluye una boquilla de ranuras, un kit de aspiración de pelos, un conector ensanchable y cuatro cepillos distintos. Y además un adaptador de manguera que puede conectarse con distintos accesorios. El accesorio VC es de diseño ergonómico y cómoda aplicación.