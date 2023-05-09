PressurePro disolvente para grasa y aceite extra RM 31 eco!efficiency, 10l
Detergente básico altamente concentrado para limpieza con alta presión con fórmula especial eco!efficiency. Elimina de forma muy eficaz suciedad muy incrustada, como aceite, grasa, alquitrán, hollín y resina ahumada.
Con su fórmula especial, el disolvente para grasa y aceite extra PressurePro RM 31 eco!efficiency ha sido desarrollado para el empleo en hidrolimpiadoras con modo eco!efficiency y colma la laguna que se puede producir en el rendimiento de limpieza por la menor temperatura del agua de 60 °C. Al mismo tiempo ofrece una limpieza activa en todos los intervalos de temperatura y puede emplearse incluso en la etapa de vapor de hasta 150 °C. La fórmula altamente concentrada, de precipitación fácil y sin siliconas, elimina sin esfuerzo la suciedad más resistente de aceite, grasa y suciedad mineral y es especialmente rentable, económica y respetuosa con el medio ambiente. Este potente detergente básico, apto para el lavado del motor y la limpieza de piezas en talleres o en instalaciones agrícolas, destaca también en otros ámbitos como la restauración de fachadas, la eliminación de suciedad provocada por las emisiones, excrementos de aves o restos de insectos, y puede emplearse también para la limpieza interior de depósitos en la industria alimentaria.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|13,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|12
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Zona de transporte y equipos
- Limpieza de establos
- Limpieza de barriles
- Lavado del motor y del vehículo
- Lavado de piezas
- Desengrasado de superficies
- Camión cisterna para alimentos
- Limpieza de fachadas