Con su fórmula especial, el disolvente para grasa y aceite extra PressurePro RM 31 eco!efficiency ha sido desarrollado para el empleo en hidrolimpiadoras con modo eco!efficiency y colma la laguna que se puede producir en el rendimiento de limpieza por la menor temperatura del agua de 60 °C. Al mismo tiempo ofrece una limpieza activa en todos los intervalos de temperatura y puede emplearse incluso en la etapa de vapor de hasta 150 °C. La fórmula altamente concentrada, de precipitación fácil y sin siliconas, elimina sin esfuerzo la suciedad más resistente de aceite, grasa y suciedad mineral y es especialmente rentable, económica y respetuosa con el medio ambiente. Este potente detergente básico, apto para el lavado del motor y la limpieza de piezas en talleres o en instalaciones agrícolas, destaca también en otros ámbitos como la restauración de fachadas, la eliminación de suciedad provocada por las emisiones, excrementos de aves o restos de insectos, y puede emplearse también para la limpieza interior de depósitos en la industria alimentaria.