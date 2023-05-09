Respetuoso con el medio ambiente y, al mismo tiempo, especialmente económico y potente: el detergente para la limpieza de mantenimiento SanitPro CA 20 C eco!perform con el agradable y fresco aroma cítrico de Kärcher. El producto altamente concentrado para la limpieza manual de superficies y suelos (fregado en húmedo con método de pulverización/espuma, fregado convencional con método del cubo o impregnación previa) impresiona por su máxima eficacia de limpieza en superficies de cerámica, acero inoxidable, cromo, cristal y plástico en zonas sanitarias. Gracias a su moderna combinación de ácido cítrico y ácido metanosulfónico, el detergente elimina sin esfuerzo, de forma rápida y suave, los restos de cal, jabón de cal e incrustaciones de orina, así como la suciedad ligera causada por restos de jabón y materia orgánica. Certificado de acuerdo con los criterios de la etiqueta ecológica de la UE y galardonado con la etiqueta ecológica de Austria, SanitPro CA 20 C eco!perform combina la sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente con la máxima eficacia de limpieza.