Aspiradores profesionales

Kärcher Baterías

Baterías

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Kärcher Cargadores

Cargadores

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Kärcher Kits de boquillas

Kits de boquillas

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Kärcher Bolsas de filtro

Bolsas de filtro

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Kärcher Filtro T / NT

Filtro T / NT

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Kärcher Codos

Codos

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Kärcher Boquillas de aspiración

Boquillas de aspiración

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Kärcher Tubos de aspiración

Tubos de aspiración

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Kärcher Mangueras de aspiración

Mangueras de aspiración

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Kärcher Manguitos de acoplamiento

Manguitos de acoplamiento

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Kärcher Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos

Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos

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Kärcher Otros accesorios NT

Otros accesorios NT

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Kärcher Accesorios para aspiradores de cepillos

Accesorios para aspiradores de cepillos

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Kärcher Accesorios adicionales para el aspirador en seco

Accesorios adicionales para el aspirador en seco

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Kärcher Set agentes no conductores

Set agentes no conductores

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Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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