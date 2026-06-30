Bolsas de filtro para estación robótica (3 x 4 l)

Las bolsas de filtro de fieltro de alta calidad para la estación multifuncional del RVF 7 Comfort y la estación de aspiración del RCV 5 garantizan una eliminación fácil e higiénica de la suciedad y el polvo.

Las bolsas de filtro de material de fieltro resistente están realizadas a medida de la estación multifuncional del RVF 7 Comfort y la estación de aspiración del RCV 5 y destacan por su material especialmente robusto y por una elevada retención de polvo. Se garantiza de esta forma una potencia de aspiración permanentemente elevada de la estación y el robot aspirador puede ser empleado de manera aún más autónoma. Se incluyen de serie 3 bolsas.

Características y ventajas
Material de fieltro para una retención del polvo óptima y una potencia de aspiración constante
Material de fieltro resistente, perfecto para aplicaciones prolongadas
Apertura de polvo con cierre para una eliminación higiénica de la bolsa de filtro
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 3
Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 185 x 155 x 145
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Moquetas de pelo corto
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

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