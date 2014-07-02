Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 35, ancho de 300 mm
Boquilla para suelos de plástico con rodillos portantes, ancho de 300 mm y diámetro nominal de DN 35. Incluye tiras de cepillo y labios de goma. Para eliminar polvo fino, suciedad gruesa o líquidos.
Para una limpieza en seco y húmedo a fondo y para eliminar polvo fino, suciedad gruesa o líquidos: boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda con un diámetro nominal de DN 35 y un ancho de 300 milímetros para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. La boquilla para suelos de plástico robusto incluye rodillos portantes laterales, tiras de cepillo y labios de goma.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|300
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) ( )
|300 x 150 x 80