Boquilla de vapor / Protector de goma para boquillas / boquilla giratoria

Kärcher Boquillas de vaporización

Boquillas de vaporización

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Kärcher Colgador de boquillas rotativas

Colgador de boquillas rotativas

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Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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