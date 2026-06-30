Boquilla flexible para ranuras
Boquilla flexible para ranuras para limpiar zonas de difícil acceso en el hogar, sótano, taller, coche, etc. con aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden.
Tanto si se trata de zonas de difícil acceso como de espacios reducidos en el coche, el hogar, el sótano o la caseta de jardín, la boquilla flexible para ranuras garantiza la limpieza hasta el último rincón. Gracias al material flexible, la boquilla llega a zonas que no se pueden limpiar con la boquilla para ranuras estándar. La boquilla para ranuras es apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.
Características y ventajas
Boquilla para ranuras de material suave y flexible
- Se puede doblar fácilmente para llegar a zonas que no se pueden limpiar con la boquilla para ranuras estándar.
Boquilla extralarga (longitud de boquilla aprox. 615 mm)
- Llega hasta los huecos más profundos.
Apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|NW 35
|Ancho de trabajo (mm)
|615
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|615 x 40 x 40
Campos de aplicación
- Espacios intermedios
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Cajones laterales del vehículo