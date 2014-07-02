Boquilla manual

Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de pequeñas superficies, como cabinas de ducha, paredes alicatadas y mucho más. Se puede usar con o sin funda.

Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de pequeñas superficies. La boquilla manual se puede usar con o sin funda de limpieza. La suciedad incrustada se puede eliminar, primero, con las robustas cerdas. A continuación, se puede utilizar la boquilla con funda y desprender y recoger la suciedad con toda facilidad. La boquilla manual es especialmente adecuada para paredes alicatadas, espejos, cabinas de ducha, campanas extractoras, hornillos y mucho más.

Características y ventajas
Cerdas de limpieza
  • Para desprender la suciedad incrustada
Práctico tamaño
  • Perfecto para pequeñas superficies, ventanas, etc.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 165 x 200 x 60
Videos
Campos de aplicación
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Paredes alicatadas
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Placas de cocina
  • Campana extractora
  • Frigoríficos (interior/exterior)
  • Horno
  • Cocinas
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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