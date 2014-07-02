Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de pequeñas superficies. La boquilla manual se puede usar con o sin funda de limpieza. La suciedad incrustada se puede eliminar, primero, con las robustas cerdas. A continuación, se puede utilizar la boquilla con funda y desprender y recoger la suciedad con toda facilidad. La boquilla manual es especialmente adecuada para paredes alicatadas, espejos, cabinas de ducha, campanas extractoras, hornillos y mucho más.