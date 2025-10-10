Boquilla para la limpieza de vehículos

Gracias a la manejable boquilla de aspiración para automóvil orientada a su aspiradora en seco y húmedo, es posible aspirar fácilmente y sin esfuerzo las superficies textiles del vehículo, como debajo del maletero, los asientos, el asiento trasero y el espacio para los pies. La boquilla también es adecuada para la aspiración de tapicerías, muebles tapizados y colchones en el hogar.

Características y ventajas
Apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Boquilla optimizada en un nuevo diseño para eliminar eficazmente la suciedad
La boquilla es práctica, ergonómica y fácilmente manejable
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) NW 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 258 x 105 x 40
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Maletero
  • Asientos de automóviles
  • Asiento trasero
  • Espacio para los pies
  • Alfombrillas
  • Tapicerías
  • Muebles tapizados
  • Colchones
