Boquilla para la limpieza de vehículos
Gracias a la manejable boquilla de aspiración para automóvil orientada a su aspiradora en seco y húmedo, es posible aspirar fácilmente y sin esfuerzo las superficies textiles del vehículo, como debajo del maletero, los asientos, el asiento trasero y el espacio para los pies. La boquilla también es adecuada para la aspiración de tapicerías, muebles tapizados y colchones en el hogar.
Características y ventajas
Apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Boquilla optimizada en un nuevo diseño para eliminar eficazmente la suciedad
La boquilla es práctica, ergonómica y fácilmente manejable
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|NW 35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|258 x 105 x 40
Campos de aplicación
- Maletero
- Asientos de automóviles
- Asiento trasero
- Espacio para los pies
- Alfombrillas
- Tapicerías
- Muebles tapizados
- Colchones