Boquilla para limpieza de textiles
Para eliminar con suavidad la suciedad de las superficies textiles del coche y del hogar. Adecuado para aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras.
Su diseño ergonómico permite una limpieza suave de las superficies textiles en el coche y en casa. Los dos elevadores de hilos garantizan la aspiración segura incluso de las partículas de suciedad más pequeñas. La boquilla se puede utilizar como accesorio con todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6.
Características y ventajas
Apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher
Boquilla equipada con 2 elevadores de hilos
- Permite aspirar las superficies textiles con delicadeza.
- Aspiración fiable incluso de las partículas de suciedad más pequeñas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Ancho de trabajo (mm)
|117
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|110 x 117 x 52
Campos de aplicación
- Maletero
- Asiento trasero
- Asientos de automóviles
- Espacio para los pies
- Alfombrillas
- Tapicerías
- Muebles tapizados
- Colchones
- Textiles para el hogar, como cortinas o fundas de cojín