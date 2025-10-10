Su diseño ergonómico permite una limpieza suave de las superficies textiles en el coche y en casa. Los dos elevadores de hilos garantizan la aspiración segura incluso de las partículas de suciedad más pequeñas. La boquilla se puede utilizar como accesorio con todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6.