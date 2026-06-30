La boquilla para tapicerías consigue excelentes resultados de limpieza gracias a su parte inferior móvil y a los 4 elevadores de hilos extraanchos, que se adhieren perfectamente a la superficie a limpiar al aspirar. Como resultado, la suciedad, especialmente el pelo de animales, se recoge de forma rápida y fiable de las superficies textiles del coche y del hogar. La boquilla para tapicerías tiene una generosa anchura de trabajo de 180 milímetros y es adecuada para las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.