Boquilla para pelos de mascotas

Boquilla extraancha para tapicerías para eliminar la suciedad de forma efectiva, especialmente el pelo de animales, de los textiles del coche y del hogar con aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden.

La boquilla para tapicerías consigue excelentes resultados de limpieza gracias a su parte inferior móvil y a los 4 elevadores de hilos extraanchos, que se adhieren perfectamente a la superficie a limpiar al aspirar. Como resultado, la suciedad, especialmente el pelo de animales, se recoge de forma rápida y fiable de las superficies textiles del coche y del hogar. La boquilla para tapicerías tiene una generosa anchura de trabajo de 180 milímetros y es adecuada para las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.

Características y ventajas
Boquilla extraancha (anchura de trabajo 180 mm) con parte inferior móvil y 4 elevadores de hilo extraanchos
  • Ofrece un mayor rendimiento de limpieza y ahorro de tiempo en comparación con la boquilla estándar para tapicerías.
Apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) NW 35
Ancho de trabajo (mm) 180
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 180 x 75 x 95
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Maletero
  • Asiento trasero
  • Asientos de automóviles
  • Espacio para los pies
  • Alfombrillas
  • Cestas y camas para mascotas
  • Tapicerías
  • Muebles tapizados
  • Colchones
  • Textiles para el hogar, como cortinas o fundas de cojín
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

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