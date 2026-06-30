Boquilla para suelos intercambiable, DN 32, ancho de 280 mm, con gancho de estacionamiento, apta para superficies textiles y duras

Boquilla para suelos intercambiable de plástico con un ancho de 280 mm y un diámetro nominal de DN 32 para la limpieza delicada de superficies textiles y duras. Incluye un práctico gancho de estacionamiento.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 32
Cantidad (Unidad(es)) 1
Anchura (mm) 280
Color negro
Peso (kg) 0,7
Peso (con embalaje) (kg) 0,7
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 280 x 260 x 75
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