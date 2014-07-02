Boquilla power de Kärcher

Kärcher Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0º

Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0º

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Kärcher Boquilla power, ángulo de proyección 15º

Boquilla power, ángulo de proyección 15º

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Kärcher Boquilla power, ángulo de proyección 25º

Boquilla power, ángulo de proyección 25º

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Kärcher Boquilla power, ángulo de proyección 40º

Boquilla power, ángulo de proyección 40º

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Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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