Boquilla rotativa (boquilla turbo)

Kärcher Boquilla rotativa, pequeña

Boquilla rotativa, pequeña

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Kärcher Boquilla rotativa, grande

Boquilla rotativa, grande

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Kärcher Boquilla rotativa Classic

Boquilla rotativa Classic

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Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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