Una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora 3 importantes funciones en un mismo producto. Aplicar espuma, desprender la suciedad persistente con un chorro plano de alta presión o trabajar especialmente en profundidad y al mismo tiempo con cuidado utilizando un cepillo suave: todo ello es posible sin un solo cambio de accesorios. La función deseada se selecciona con una palanca en la zona de la empuñadura del cepillo. Esto hace que este cepillo de lavado sea de aplicación especialmente versátil, ahorre tiempo, resulte cómodo y garantice siempre un resultado de limpieza impecable, incluso en superficies sensibles como la pintura, el vidrio o el plástico. El depósito de detergente integrado permite trabajar durante más tiempo sin necesidad de rellenarlo.