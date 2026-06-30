Cepillo de lavado giratorio para equipos < 1000 l/h, cerdas de pelo natural

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo fino y suciedad acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C, M 18 × 1,5 (acoplamiento de cepillos intercambiable).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 500 - 1000
Material Pelo natural
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 1,2
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