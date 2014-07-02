Cepillos circulares de esponja / platos impulsores

Kärcher Cepillo de esponja, microfibra

Cepillo de esponja, microfibra

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Kärcher Cepillos de esponja

Cepillos de esponja

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Kärcher Platos impulsores

Platos impulsores

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Kärcher Pad de granulado de diamante

Pad de granulado de diamante

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Kärcher Almohadillas de melamina

Almohadillas de melamina

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Kärcher Accesorios para lijar

Accesorios para lijar

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Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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