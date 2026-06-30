Para aspirar cómodamente, en particular con gran cantidad de polvo fino: codo de plástico electroconductor y muy ergonómico en DN 35 para aspirador en seco y húmedo. El codo es apto para su uso con mangueras de aspiración con conexión de clip 2.0, que normalmente son compatibles con aspiradores fabricados a partir de 2017. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.