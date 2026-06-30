Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica

Codo de plástico ergonómico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.

Gracias a su diseño ergonómico, el codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo resulta óptimo al aspirar y es muy cómodo de manejar. Es apto para su uso con mangueras de aspiración con conexión de clip 2.0, que normalmente son compatibles con aspiradores fabricados a partir de 2017. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Material Plástico
Conexión en el lado del accesorio Cono
Conexión a la manguera de aspiración¹⁾ Clip 2.0
Color antracita
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 180 x 60 x 60
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