Conexión de agua

Kärcher Acoplamiento Geka

Acoplamiento Geka

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Kärcher Filtro de aspiración

Filtro de aspiración

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Kärcher Filtro fino para agua

Filtro fino para agua

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Kärcher Manguera suministro de agua

Manguera suministro de agua

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Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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