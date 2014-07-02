Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo

Kärcher Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

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Kärcher Kits de boquillas para instalación de chorreado

Kits de boquillas para instalación de chorreado

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Kärcher Boquilla de carburo de boro

Boquilla de carburo de boro

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Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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