La eco!Booster es adecuada para hidrolimpiadoras de agua caliente y fría (hasta 85 °C) de Kärcher, es compatible con la interfaz EASY!Lock y tiene el tamaño de boquilla 040. En comparación con la boquilla de alto rendimiento de Kärcher, convence por un rendimiento en superficie un 50 % mayor. La mayor anchura del chorro garantiza un menor consumo de energía y agua y, por tanto, una mayor eficacia. Ideal para limpiar superficies delicadas como fachadas enlucidas o paredes de madera. Con el revolucionario concepto de boquilla, el chorro de agua se guía con la ayuda de aire aspirado. Esto permite obtener unos resultados de limpieza impresionantes en poco tiempo, lo que es especialmente importante en sectores como la construcción o la limpieza de vehículos.