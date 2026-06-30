En comparación con la boquilla de alto rendimiento de Kärcher, la eco!Booster permite un rendimiento en superficie un 50 % mayor. Es ideal para limpiar superficies delicadas como fachadas enlucidas o paredes de madera. Además, gracias a la mayor anchura del chorro se consigue aumentar la eficacia, lo que se traduce en un menor consumo de energía y agua. La eco!Booster es adecuada para hidrolimpiadoras de agua caliente y fría (hasta 85 °C) de Kärcher, es compatible con la interfaz EASY!Lock y tiene el tamaño de boquilla 045. Con el revolucionario concepto de boquilla, se aspira aire para guiar el chorro de agua. De este modo, se consiguen los mejores resultados de limpieza en menos tiempo, lo que supone una diferencia considerable para grupos destinatarios como la industria de la construcción o la limpieza de vehículos.