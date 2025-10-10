Filtro de cartucho KFI 1310
Calidad fiable para una potencia de filtrado superior: el filtro de cartucho de fieltro para el aspirador en seco y húmedo WD 1/WD 1 Classic.
Características y ventajas
Filtro de cartucho de fieltro.
- Buena potencia de filtrado
- Calidad fiable
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|190 x 190 x 180
Campos de aplicación
- Suciedad fina
- Suciedad gruesa
- Líquidos