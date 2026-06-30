Filtro fino para agua universal, 25 μm

Filtro fino de agua, ancho de malla de 25 μm, temperatura máx. 50 °C. Protege al equipo de las pequeñas partículas de suciedad del agua. Cantidades de agua de hasta 1200 l/h. Conexión 3/4", con adaptador 1".

El filtro fino de agua tiene un ancho de malla de 25 μm y es apto para temperaturas de hasta 50 °C como máximo. Protege al equipo de las pequeñas partículas de suciedad del agua. Para el montaje en la entrada del equipo. Cantidades de agua de hasta 1200 l/h. Conexión 3/4", con adaptador 1".

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión de agua (pulgada) 3/4″ / 1″
Peso (con embalaje) (kg) 3,5
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

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