Filtro plegado plano, estándar, BIA C o hasta categoría de polvo M

Kärcher Filtro plegado plano de papel

Filtro plegado plano de papel

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Kärcher Filtro plegado plano PTFE

Filtro plegado plano PTFE

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Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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