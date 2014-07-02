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Filtro T / NT
Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H
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Filtro plegado plano, estándar, BIA C o hasta categoría de polvo M
Filtro plegado plano de papel
Filtro plegado plano PTFE
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Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos
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Cesto de filtro principal permanente
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HEPA Filter
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Bolsas de filtro para suciedad húmeda
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Filtro de cartucho, estándar, BIA C o hasta categoría de polvo M
Filtros de cartucho
Filtro de cartucho (PES)
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Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo
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Filtro textil
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Bolsa de filtro textil
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Filtro del aire de evacuación
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