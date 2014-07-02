Filtros

Kärcher Filtro de espuma

Filtro de espuma

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Kärcher Filtro circular

Filtro circular

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Kärcher Filtro plegado plano

Filtro plegado plano

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Kärcher Filtro de bolsa

Filtro de bolsa

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Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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