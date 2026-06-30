Juego de paños de microfibra

1 paño para suelos + 1 funda de microfibra para una absorción aún más eficaz

Características y ventajas
Paño para suelos de microfibra
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
  • Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Funda para boquilla manual de microfibra
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 200 x 125 x 45
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Paredes alicatadas
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Placas de cocina
  • Campana extractora
  • Frigoríficos (interior/exterior)
  • Suelos duros
  • Cocinas
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Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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