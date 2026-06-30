La amplia gama de aplicaciones de las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher se amplía aún más con el juego de adaptadores de soplado: con la manguera de aspiración conectada en la función de soplado, el equipo infla sin esfuerzo colchones de aire, piscinas y flotadores o incluso barcas hinchables. Cuando la manguera de aspiración se conecta a la conexión de aspiración del equipo, el aire se aspira automáticamente, haciendo que la tediosa tarea de presionar manualmente para extraer el aire sea cosa del pasado. El juego de accesorios contiene una pieza adaptadora para la conexión a la manguera de aspiración de la aspiradora en seco y húmedo y 3 tamaños de boquilla diferentes S, M y L, compatibles con las válvulas de un gran número de productos hinchables.