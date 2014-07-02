Kit de accesorios

Kärcher Kit de montaje para transporte

Kit de montaje para transporte

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Kärcher Set de ruedas acoplables

Set de ruedas acoplables

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Kärcher Set de montaje del control de llamas

Set de montaje del control de llamas

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Kärcher Kits de acumuladores

Kits de acumuladores

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Kärcher Set de montaje mando a distancia

Set de montaje mando a distancia

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Kärcher Set de montaje mando a distancia por monedas

Set de montaje mando a distancia por monedas

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Kärcher Set de montaje ruedas contra pinchazos

Set de montaje ruedas contra pinchazos

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Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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