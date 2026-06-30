Kit de paños de microfibra de alta calidad para una limpieza perfecta de toda la cocina. Los dos paños para suelos de microfibra, diseñados para la boquilla para suelos EasyFix, garantizan que el suelo de la cocina quede limpio y reluciente. Gracias a un sistema de fijación mediante cierre de autofijación, es posible fijarlos de forma sencilla y rápida a la boquilla para suelos EasyFix y retirarlos sin entrar en contacto con la suciedad. Con la funda de microfibra para la boquilla manual es posible eliminar incluso la suciedad más resistente sin dificultades (por ejemplo, en la placa de la cocina). Además, con el paño de microfibra para acero inoxidable, las superficies de este material quedan relucientes.