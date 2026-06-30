Labios de secado WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 (170 mm)
Labios de secado de repuesto para una limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas. Aptos para las boquillas de aspiración estrechas de nuestras limpiadoras de cristales a batería WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.
Para obtener resultados sin marcas de forma duradera, basta con una rápida sustitución del labio de secado de 170 mm de la boquilla de aspiración estrecha. Así, su limpiadora de cristales a batería podrá dejar impecables todas las superficies lisas sin dejar marcas. Aptos para: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.
Características y ventajas
Rápida sustitución del labio de secado.
- Para una limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas, sin goteo de agua.
Labio de secado Xtra!Flex®
- El labio de secado de silicona Xtra!Flex®, con su innovadora tecnología, flexibiliza aún más la limpieza, ya que es ideal para usar cerca del suelo y por los bordes.
- El largo labio de silicona permite que se retire de una sola vez y hace que la limpiadora de cristales con batería sea aún más flexible.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|amarillo
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|170 x 30 x 24
Campos de aplicación
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mamparas de ducha/bañeras
- Superficies de trabajo de la cocina
- Condensación
- Plantas solares / Paneles solares para balcón