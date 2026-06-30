Limpiador de barricas BC 14/12 C

El limpiador de barricas BC 14/12 es un sistema de pulverizado para la limpieza interior de depósitos y barriles, especialmente barriles de madera de roble con capacidades entre 225 y 600 litros.

Con nuestro limpiador de barricas BC 14/12, la limpieza de barriles resulta ahora más sencilla y rentable que nunca. Se eliminan los costosos traslados y en su lugar se introduce el limpiador de barricas directamente en el barril o depósito y se inicia la limpieza inmediatamente. Tras la limpieza es suficiente una simple maniobra para cambiar el equipo del modo de limpieza a alta presión al modo de aspiración y tener barril o depósitos de nuevo listos en todo momento. Un proceso tan convincente que el instituto de formación e investigación de vino y frutales, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg, emplea nuestro limpiador de barricas incluso con fines formativos y para la limpieza de barricas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Accionamiento Eléctrica
Número de boquillas (Unidad(es)) 2
Caudal (l/h) 1400
Número de revoluciones (rpm) 62
Longitud de montaje (mm) 315 - 900
Tensión (V) 115 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Apertura del depósito (mm) mín. 40
Temperatura (°C) máx. 80
Peso (kg) 4,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1170
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