Limpiadoras de alta presión
Pistolas
Lanzas
Boquilla rotativa (boquilla turbo)
Boquillas de chorro múltiple
Boquilla power de Kärcher
Boquilla de vapor / Protector de goma para boquillas / boquilla giratoria
Acoplamiento de boquilla /distanciador
Mangueras de alta presión
- Estándar
- Estándar con acoplamiento en ambos lados
- Longlife 400
- Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados
- Para el sector alimentario
- Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados
- Longlife para uso alimentario
- Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamieto en ambos lados
- Mangueras especiales
- Ultra Guard
- Classic
Limpiadoras de suelos y superficies duras
- Limpiadora de superficies FR Classic
- Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30
- Limpiadora de superficies duras FR 30
- Limpiadora de superficies FR 30 Me
- Limpiadora de superficies FR 50 Me
- Kits de boquillas específicos para FR
- Kits de boquillas específicos para FRV
- Kit de boquillas específico para FR Classic
- Limpiadora de superficies FRV 30 ME
- Limpiadora de superficies FRV 50 Me