Limpieza de fachadas y placas solares

Kärcher Cepillos

Cepillos

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Kärcher Lanzas telescópicas

Lanzas telescópicas

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Kärcher Descalcificación del agua

Descalcificación del agua

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Kärcher Mangueras

Mangueras

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Kärcher Accesorios y conectores

Accesorios y conectores

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Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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