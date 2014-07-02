Limpieza de tuberías

Kärcher Mangueras para la limpieza de tuberías, diám. nom. 6

Mangueras para la limpieza de tuberías, diám. nom. 6

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Kärcher Boquilla para limpieza de tuberías

Boquilla para limpieza de tuberías

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Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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