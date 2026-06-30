Manguera de alta presión, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Para una presión de trabajo de hasta 300 bar: manguera de alta presión (DN 6) de 15 m de longitud con conexión AVS para enrollador de mangueras y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 6
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Longitud (m) 15
Rosca de empalme 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Peso (con embalaje) (kg) 3,4
Equipos compatibles
Información sobre la tienda en línea

Contacto

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